Аналитики спрогнозировали рост цен на нефть и стабилизацию рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 26 февраля. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Цена нефти сорта Brent достигла очередного рекорда в 67,68 доллара 25 февраля, а затем несколько скорректировалась в диапазон 65,5-66. В последний раз цена на нефть поднималась выше 67 долларов в январе 2020 года.

Аналитики обратили внимание, что нефтяные котировки пока никак не отреагировали на увеличение добычи со стороны ОПЕК+, хотя несколько дней назад Саудовская Аравия заявила о намерении вернуть на рынок те самые 1 млн баррелей в сутки, на которые она добровольно сократила добычу в январе. За увеличение добычи выступает и Россия.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 марта. Сторонам будет непросто достичь договоренностей об объемах добычи.

Эксперты выделили два глобальных фактора, влияющих на рынок нефти, — риск недостаточного восстановления спроса из-за пандемии и сокращение капиталовложений в разведку и разработку новых нефтяных проектов.

С одной стороны, ОПЕК и Международное энергетическое агентство оценивают рост спроса на 5,6-5,7 млн баррелей в сутки с уровня 93 млн баррелей в сутки, зафиксированного в 2020 году. В 2019 году спрос на нефть был более 100 млн баррелей в сутки, то есть в 2021 году полного восстановления спроса не произойдет, хотя цены достигли уровня 2019-го. Это фактор, который вызывает понижение цен на нефть.

С другой стороны, сокращение капиталовложений в разведку и разработку может привести к сильному дефициту нефти по мере восстановления спроса. Это фактор, который вызывает повышение цен на нефть.

Аналитики считают, что на данный момент превалирует второй фактор. Не исключено, что цены на нефть могут достигнуть 70 долларов за баррель еще в первом квартале 2021 года, но ключевым будет заседание ОПЕК+ 4 марта.

Курс рубля

Рубль пока не может преодолеть отметку в 73,2-73,4 доллара, поскольку у американской валюты на этом уровне есть сильная поддержка. Накануне, 25 февраля, курс рубля резко ослабел с 73,4 до примерно 74,7.

Судя по всему, риск новых санкций пока остается на повестке дня, и инвесторы держат это в уме. Доллар также укрепляется на международном рынке вследствие роста доходности американских гособлигаций за год с 0,7% до примерно 1,4%.

«Рост доходности облигаций связан с усилившимися ожиданиями резкого роста инфляции в США из-за постоянной накачки экономики деньгами и, как следствие, ведет к уходу инвесторов из рискованных активов, в том числе и рубля», — отметили эксперты.

В пятницу рубль несколько отыгрывает позиции, но остается на уровне 74,4. Аналитики подчеркнули, что, несмотря на высокие цены на нефть — более пяти тысяч рублей за баррель, — российская валюта особо не укрепляется. Эксперты считают, что рубль пока останется в диапазоне 74–76.

Золото

Рост доходности гособлигаций США также негативно влияет на стоимость золота. Сегодня оно находится на отметке 1760 долларов за унцию и имеет шансы снизиться в диапазон 1670-1700. Повышение доходности гособлигаций США связано с опасениями высокой инфляции. И несмотря на то, что золото является, как правило, защитным активом от инфляции, свою функцию оно пока не выполняет.

«Дело в том, что ожидания роста инфляции вызваны, с одной стороны, опасениями чрезмерной накачки экономики деньгами, а с другой стороны, исходят из ожиданий восстановления экономики, снятия ковидных ограничений и, как следствие, роста потребления населением различных товаров и роста инфляции», — объяснили аналитики.

Во втором случае фокус будет смещаться, скорее, на облигации, поскольку они дают процент, в отличие от золота, и на акции. С ростом экономики можно ожидать роста прибыли компаний и курса акций. Ждать нового витка роста цены золота не приходится, резюмировали эксперты.