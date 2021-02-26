Москва осуждает авиаудар США по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Путин провел совещание с членами Совбеза Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. «Хотел бы услышать ваши оценки, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами», — сказал Путин. Напомним, 18 февраля Путин обсудил ситуацию в регионе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера выразили удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. Также сегодня глава государства провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. Они обсудили меры противодействия распространению коронавируса, в том числе возможность поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживание ее совместного производства. Лидеры договорились о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран.

Оппозиция провела митинг у правительственного особняка Пашиняна У правительственного особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошел митинг оппозиции. Колонна, состоящая из 4000-5000 протестующих, требующих отставки главы кабмина, прошла от проспекта Баграмяна до перекрестка улиц, где находятся резиденции. Колонну охраняли полицейские, которые не препятствовали ее движению. Противники Пашиняна выдвинулись в район правительственных зданий после того, как представитель объединенной оппозиции Ишхан Сагателян объявил, что президент Армении Саркисян готов принять представителей оппозиции. Протестующие требуют от главы государства не утверждать решение премьера об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд. Некоторые сторонники оппозиции провели ночь в палаточном лагере. У здания парламента дежурят полицейские, в переулках стоят автобусы с силовиками. Со вчерашнего дня в Ереване проходят митинги сторонников и противников главы кабмина. Как заявил Сагателян, акции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр не уйдет со своего поста.