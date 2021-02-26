Белоруссия запустит производство «Спутника V» через месяц

Минск, 26 февраля. Промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется запустить в Белоруссии в конце марта, сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Белоруссия планирует запустить промышленное производство «Спутника V» через месяц. Сейчас Минздрав проводит исследования, результаты которых передаются российской стороне для сверки, рассказал Пиневич в беседе с журналистами.

Министр здравоохранения ранее заявил, что на белорусском предприятии «Белмедпрепараты» произвели пробную партию российского препарата «Спутник V». Вакцину разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи. Минздрав РФ зарегистрировал препарат летом 2020 года. На сегодняшний день применение вакцины одобрили более 30 стран, в том числе Молдавия.