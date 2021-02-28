Чили ввело войска в Арауканию из-за конфликта с индейцами мапуче

Сантьяго, 28 февраля. Власти Чили разместили войска в южной части страны из-за обострения конфликта с коренным населением. Об этом сообщается на официальной странице правительства страны.

#Internacionales | Chile sumó efectivos militares a los patrullajes policiales que se realizan en tres regiones del sur del país donde se han recrudecido los ataques incendiarios a predios privados, atribuidos en su mayoría a grupos afines a la causa mapuche, informó el Gobierno. pic.twitter.com/KEcqTikG4d — Radio Chaparrastique 106.1 FM (@106_1RadioChapa) February 25, 2021

Армия обеспечивает безопасность в южных регионах Био-Био, Араукания и Лос-Риос. До этого контроль осуществлялся только полицейскими патрулями.

«Армия содействует разведывательным службам, полицейскому патрулю в наиболее уязвимых частях регионов», — объявил президент Чили Себастьян Пиньера.

Правительство прибегло к помощи Вооруженных сил из-за поджогов частных зданий, машин и лесозаготовительных компаний, которые совершают члены движения мапуче. Также ситуация усугубляется голодовками индейцев в тюрьмах и коррупционным скандалом в полицейском корпусе карабинеров.

Поддержание общественного порядка

«Группы из полицейских и военных будут поддерживать общественный порядок на фоне пандемии и в контексте нарушений порядка в каждом регионе», — заявил министр внутренних дел Родриго Дельгадо.

En la Comisaría de Pailahueque anunciamos medidas para fortalecer el resguardo de la seguridad en la macrozona sur.



Aquí más detalles???? pic.twitter.com/hpezNFTT4U — Rodrigo Delgado Mocarquer (@RodrigoDelgadoM) February 24, 2021

Правительство Чили может ввести чрезвычайное положение в южной части страны из-за новых случаев насилия.

«То, что здесь происходит — это волна террористических атак. Некоторые люди связывают эти события с конфликтом мапуче, но это не так. Это пример организованной преступности, с которой нужно бороться с помощью правоохранительных органов», — утверждает генеральный секретарь правительства Хайме Беллольо.

Из-за пандемии коронавируса в южных регионах усилят санитарный контроль. Всего в Чили зарегистрировано более 800 тыс. случаев заражения COVID-19, 20 тысяч человек скончались.

Конфликт на юге Чили

Нападения на юге Чили происходят на фоне исторического конфликта с крупнейшей этнической группой — индейцами мапуче. Представители коренного народа требуют у правительства вернуть им территории предков. Индейцы долгие годы ведут национально-освободительную борьбу за отделение региона в южном Чили.

Конфликт между властями и мапуче продолжается с конца XIX века. В результате военной кампании правительства 1862-1886 годов исконные территории индейцев в Араукании оказались в составе Чили.

Власти обвиняют в нападениях радикальные боевые отряды индейцев мапуче, была доказана и причастность членов наркокартелей.