Эксперт Бокарев рассказал о влиянии майнинга биткоина на климатический след

Москва, 26 февраля. Майнинг биткоина может привести к выбросу значительных объемов углекислого газа в атмосферу. Об угрозе криптовалюты для экологии сообщил эксперт Борис Бокарев.

Производство криптовалют требует большого количества электроэнергии, специализированного оборудования и времени. В результате майнинга биткоина в атмосферу могло попасть от 37 до 70 миллионов тонн углекислого газа. Об этом РИА Новости сообщил руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев.

Ежегодно на майнинг тратится до 125 млрд кВт/час электроэнергии. Производство актива в России относительно невелико — всего 6% от общих объемов. Однако в ближайшее время этот показатель может существенно вырасти. В теории добыча криптовалют может стать экологичнее, но для этого потребуется внедрять новые энергоэффективные методы выработки тока.

Часто желание майнить биткоины толкает людей на противоправные действия. Специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» в прошлом году выявили несколько «ферм». Для производства BTC использовался ток, получаемые посредством незаконного подключения к энергосети.