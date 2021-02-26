РФПИ подписал соглашение о сотрудничестве с Российским историческим обществом

Москва, 26 февраля. Российское историческое общество (РИО), фонд «История Отечества» и Российский фонд прямых инвестиций займутся совместной реализацией ряда проектов.

Они подписали соглашение, которое направлено на сохранение исторического наследия и поддержку программ просвещения, а также укрепление сотрудничества с партнерами из других стран. Церемония подписания документа прошла в Доме РИО в эту пятницу.

В ней приняли участие глава Российского исторического общества, председатель совета фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин и генеральный директор РФПИ, член попечительского совета фонда «История Отечества» Кирилл Дмитриев. В эту пятницу в Доме РИО открылась выставка, посвященная истории отечественных разработок в области вирусологии.

РФПИ ранее проинформировал о регистрации российской вакцины от коронавируса в Гайане. Препарат одобрили в рамках ускоренной процедуры. Южная Америка проявляет особый интерес к российскому препарату от коронавируса «Спутник V», отметили в РФПИ.