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Пахмутова впервые появилась на публике после перенесенного коронавируса

Пахмутова впервые появилась на публике после перенесенного коронавируса

Москва, 26 февраля. Композитор Александра Пахмутова впервые появилась на публике после того, как поборола коронавирус в 91 год. Народная артистка СССР стала гостьей шоу Андрея Малахова.

Телеведущий посвятил выпуск передачи «Прямой эфир» истории ансамбля Игоря Моисеева. Пахмутова не могла не принять участие в обсуждении, поскольку лично знала прославленного хореографа.

«Если бы люди могли жить вечно и Моисеев был бы жив, наверняка, родилось бы еще что-то невероятное. Очень хочется пожелать ансамблю, чтобы они больше выступали», — подчеркнула она.

Моисеев скончался в Москве на 102-м году жизни 2 ноября 2007 года. Причиной стали осложнения гипертонической болезни и ишемической болезни сердца.

Пахмутова перенесла коронавирус не одна, а с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Он старше жены на год.

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