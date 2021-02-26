Пахмутова впервые появилась на публике после перенесенного коронавируса

Москва, 26 февраля. Композитор Александра Пахмутова впервые появилась на публике после того, как поборола коронавирус в 91 год. Народная артистка СССР стала гостьей шоу Андрея Малахова.

Телеведущий посвятил выпуск передачи «Прямой эфир» истории ансамбля Игоря Моисеева. Пахмутова не могла не принять участие в обсуждении, поскольку лично знала прославленного хореографа.

«Если бы люди могли жить вечно и Моисеев был бы жив, наверняка, родилось бы еще что-то невероятное. Очень хочется пожелать ансамблю, чтобы они больше выступали», — подчеркнула она.

Моисеев скончался в Москве на 102-м году жизни 2 ноября 2007 года. Причиной стали осложнения гипертонической болезни и ишемической болезни сердца.

Пахмутова перенесла коронавирус не одна, а с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Он старше жены на год.