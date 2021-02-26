Выпавшая с седьмого этажа в Ярославле первоклашка вернулась домой своим ходом

Ярославль 26 февраля. Ярославские следователи проводят проверку по факту выпадения ребенка с седьмого этажа. Как стало известно ФАН, 7-летняя девочка упала в сугроб, и это спасло ей жизнь.

Трагедия в Ярославле произошла 25 февраля в одном из домов по улице Малая Техническая. Многодетная мать кормила младшего ребенка и не заметила, как его сестра выпала из окна.

«По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет вынесено решение», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области Евгений Сучков.

После падения ребенок самостоятельно вернулся в квартиру и сообщил матери о случившемся.

«В семье трое малолетних детей. Они живут в однокомнатной квартире. Отец во время инцидента был на работе. Женщина стала кормить младшее чадо грудью. В это время девочка открыла фрамугу и упала вниз. Позже она пояснила, что хотела ладонью зачерпнуть снега и съесть», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Врачи, прибывшие на место происшествия, поставили пострадавшей диагноз закрытая черепно-мозговая травма, однако в медицинском учреждении он не подтвердился. Медики пришли к выводу, что девочка абсолютно здорова и не нуждается в госпитализации.