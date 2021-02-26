Борьба с работорговлей в Чаде заключается в назначении новых чиновников

Нджамена, 26 февраля. Министр юстиции Чада Джимет Араби назначил координатора по борьбе с торговлей людьми.

Ответственным за прекращение незаконной эксплуатации граждан стал Ротта Дингамаджи Карлос. По данным источника, с помощью новой должности правительство хочет продемонстрировать международному сообществу готовность соответствовать правовым стандартам.

Министр юстиции заявил, что за последние годы в республике распространилась торговля детьми и женщинами. Он передал представителям судов документ для эффективной борьбы против данного преступления. По словам Джимета Араби, оно является «одним из самых серьезных нарушений».

Национальная комиссия по правам человека (CNDH) подтвердила рост незаконной эксплуатации людей в Чаде. Ее президент Джидда Умар Махамат утверждает, что организации приходится ежемесячно расследовать продажу и пленение «живого товара».

Пока не известно, из чего будет состоять работа координатора по борьбе с торговлей людьми, но назначение Карлоса совпало с кадровыми перестановками в правительстве республики. Президент Идрис Деби, управляющий государством с 1990 года, утвердил пять новых министров для создания видимости смены власти в стране.