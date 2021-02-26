Новым нидерландским послом в РФ стал бывший координатор по делу MH17

Амстердам, 26 февраля. Нидерланды назначили новым послом в России Хиллеса Плуха, который является бывшим координатором по делу о крушении самолета, следовавшего рейсом MH17.

Плух координировал дело об авиакатастрофе, которая произошла в 2014 году. Теперь Нидерланды назначили Хиллеса Плуха новым послом в России, сообщает голландский МИД.

Напомним, что самолет малайзийской авиакомпании, который выполнял рейс MH17, разбился в Донбассе.

Ранее голландский посол в Киеве назвал огромной разницу между Россией и Украиной. По словам дипломата, на Украине присутствует «легкий хаос», передавало Федеральное агентство новостей.