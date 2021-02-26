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«Все уверены, что мы деньги гребем лопатой»: в мэрии Саратова рассказали о своей зарплате

«Все уверены, что мы деньги гребем лопатой»: в мэрии Саратова рассказали о своей зарплатеСаратов, 26 февраля. Муниципальным чиновникам повысят зарплату, данное решение одобрили депутаты городской думы. Как сообщил заместитель главы администрации по экономическим вопросам Алексей Никитин, оплата труда данной категории чиновников не повышалась с 2007 года. Средняя зарплата вырастет примерно на 16,7%.

Сотрудница саратовской мэрии, пожелавшая остаться неназванной, рассказала корреспонденту ФАН о своей зарплате. Девушка выразила недовольство стереотипами о высокой зарплате работников администрации. 

«Все окружающие уверены, что мы в мэрии деньги «гребем лопатой». Как только люди слышат, где я работаю, начинают хитро улыбаться. Знаете, сколько я получаю? Около 25 тысяч рублей. Не совсем похоже на золотые горы, правда? И подавляющее число моих коллег зарабатывают примерно столько же. Поэтому считаю, что мы как никто заслужили небольшое повышение. Это справедливо», — резюмировала сотрудница.

Ранее стало известно, что в Саратове построят четыре новых поликлиники. Новые учреждения получат районы «Звезда», «Солнечный-2», «Юбилейный» и «Авиатор».

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