Пенсионный фонд России назвал число работающих пенсионеров 

Санкт-Петербург, 26 февраля. На начало 2021 года общее число работающих пенсионеров России составляет 8,9 миллионов человек, передает пресс-служба Пенсионного фонда России.

По данным Федеральной службы государственной статистики, число работающих пенсионеров с 2016 года снизилось на 14,3% в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 года № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», предусматривающих неиндексацию пенсий работающим пенсионерам

Решение о прекращении индексации пенсии работающим россиянам было принято в январе 2016 года для уменьшения дефицита Пенсионного фонда РФ. Неоднократно в Госдуму вносились различные предложения по возобновлению перерасчета. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 февраля предложения об индексации этих видов пенсий. Известно, что доклад в срок был направлен в администрацию главы государства, но подробностей не сообщалось.

Наряду с этим, член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» посоветовала все же дождаться решения президента страны по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее ФАН также сообщал, отмена моратория на индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам может быть представлена тремя вариантами.



