«Википедия» «похоронила» 21-летнюю звезду TikTok Дину Саеву

Москва, 26 февраля. Королева TikTok Дина Саева обнаружила информацию о собственной смерти в популярной интернет-энциклопедии «Википедия». Блогер отнеслась к неприятной ситуации с юмором.

Мадина Басаева, более известная как Дина Саева, является одной из самых популярных блогеров русскоязычного сегмента TikTok. Уроженка Таджикистана многих восхищает, ведь к 21 году она начала прилично зарабатывать и сама обеспечивает семью после смерти отца.

Недавно на своей странице в Instagram звезда опубликовала скриншот со страницы в «Википедии». На сайте значится, что блогер умерла 22 февраля. Саева отреагировала на новость о собственной смерти с юмором.

«Bye», — по-английски попрощалась девушка с подписчиками, оставив несколько веселых смайлов.

Ложную дату быстро удалили из интернет-энциклопедии. Блогер не рассказала, как узнала о «собственной смерти». Скорее всего, кто-то из поклонников Саевой отправил ей скриншот с сайта. Звезда TikTok стала уже третьей «жертвой» «Википедии».

В начале февраля актриса Анна Хилькевич призналась, что была шокирована датой своей смерти, которая появилась на странице в «Википедии». Она очень испугалась и поспешила успокоить своих фанатов, сообщив в Instagram, что она жива и здорова. Спустя несколько дней также «умер» известный блогер и певец Даня Милохин.