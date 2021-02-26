Умер заслуженный работник культуры России Андрей Петров

Москва, 26 февраля. Возглавляющий популярное еще с советских времен издательство «Молодая гвардия» Андрей Петров ушел из жизни на 62-м году жизни.

Главный редактор скончался в результате продолжительной болезни, у него был рак. О смерти Петрова сообщил критик Павел Басинский в своей статье в "РГ". По его словам, произошла грандиозная потеря для современной русской литературы. В издательстве также почтили память редактора, выразив соболезнования его родственникам.

"В этот скорбный день мы выражаем искренние соболезнования большой семье Андрея Витальевича, к которой, без сомнения, принадлежат не только его родные и близкие, но и сотрудники издательства, его авторы и партнеры", — написали в издательстве.

Петров был главредом с 1996 года. Он получил эту должность после семи лет работы в "Молодой гвардии". В 2007 году Петров был удостоен звания заслуженного работника культуры РФ. Также он награжден множеством медалей.

Недавно стало известно о смерти звезды фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеславе Голоднове. На момент смерти актеры было 72 года. В ближайшее время родственники сообщат о дате и месте прощания со звездой.