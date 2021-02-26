Раскрыты подробности о продаже доли бизнесмена Магомедова в FESCO

Москва, 26 февраля. Переговоры о продаже доли в 32,5% в FESCO бизнесмена Зиявудина Магомедова с представителем Михаила Рабиновича прошли летом 2020 года, однако сделка не состоялась.

Подробности переговоров рассказал родственник арестованного бизнесмена Магомедова Шагав Гаджиев, который представлял его интересы в совете директоров транспортной группы FESCO. Летом прошлого года он встретился с Андреем Севериловым, который представился доверенным лицом Рабиновича. В ходе обсуждения было предложение продать 32,5% компании по цене значительно ниже рыночной. Представитель Магомедова сообщил, что после отказа заключить сделку eму было сказано, что «они (представители Рабиновича. — Прим. ред.) используют «силовые методы», что фактически и произошло».

В пресс-службе FESCO передали слова Северилова, что однажды он встречался с Гаджиевым. Он заверил, что никаких угроз «силового захвата» не было, а сам представитель Магомедова повел себя «неадекватно».

В августе 2020 года братьям Магомедовым было выдвинуто обвинение в хищении более 11 млрд рублей, суд добавил два эпизода мошенничества.