Зрители шоу «Маска» назвали лучшего «детектива» среди членов жюри

Москва, 26 февраля. Зрители популярного шоу «Маска» в ответ на просьбу создателей проекта назвали самого внимательного, на их взгляд, члена жюри с хорошей интуицией.

Второй сезон передачи вовсю идет на канале НТВ. В прошлом выпуске разоблачили артистку, скрывавшуюся под костюмом Черной пантеры. Ею оказалась Светлана Хоркина, что стало полной неожиданностью как для зрителей, так и для членов жюри.

В преддверии нового выпуска на официальной странице «Маски» в Instagram появился опрос. Поклонникам проекта предложили назвать лучшего «детектива» среди членов жюри.

Единодушия среди комментаторов не наблюдается. Однако явно видны фавориты и аутсайдеры. Большинство интернет-пользователей поддержали певцов Тимура Родригеза и Валерию.

«Все, кроме Александра Реввы»; «Может, худший? [Регина] Тодоренко», — написали они.

Телезрители продолжают ругать «короля» российской эстрады Филиппа Киркорова. По их мнению, певец своими ошибочными версиями в «Маске» вводит всех в заблуждение. Он считал, что под маской Черной пантеры скрывалась экс-ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова.