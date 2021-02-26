Весна — время само по себе радостное, полное новых надежд и ожиданий. А по мере приближения прекрасного праздника 8 марта поводов для хорошего настроения становится еще больше. И лишь одно обстоятельство может внести легкую нотку замешательства — размышления о том, как порадовать своих близких и коллег. Что же является самым главным при выборе презента? Это, безусловно, сама идея. Не случайно мудрый Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь земной шар». Действительно, и в выборе подарков для милых дам ничто не ценится так высоко, как хорошая рекомендация. Тем более если речь идет о подарке на 8 марта коллегам по работе — ведь это люди, с которыми мы проводим весомую часть жизни, поэтому и порадовать их в праздничный день так приятно. Предлагаем топ подарков для ваших прекрасных сослуживиц в Международный женский день. А поскольку праздничная дата посвящена женщинам, нам не обойти милые женскому сердцу штучки, различные приспособления для поддержания красоты и всевозможные бытовые мелочи, создающие комфорт и уют. И приправим мы все это сладостями!

Какие подарки и кому уместно дарить на 8 марта?

В любом коллективе всегда есть управляющие, от взаимоотношений с которыми зависит многое. Не будем лукавить, правильный подарок на 8 марта может стать прекрасным продолжением вашего диалога с руководителем. Ведь когда настроение у начальника благостное, то и подчиненным работается легче и продуктивнее. Что же стоит дарить дамам, находящихся выше вас по статусу? К презентам нейтральным, которые всегда порадуют любого начальника, можно отнести красивый и необычный букет. Цветы как были основой весеннего, да и любого другого подарка, так ею и остаются. Однако лучше, если вы посмотрите на эту традицию с несколько иного ракурса. Пусть это будут не банальные розы, а, скажем, необычная икебана. Позаимствуем у японцев их искусство компоновать между собой побеги различных растений и оформлять их в специальных сосудах. Такая композиция не должна быть особо вычурной, она составляется по принципу изысканной простоты. К тому же вы можете в качестве сосуда выбрать оригинальную вазу, которая останется в кабинете руководителя. И даже если специалистов по составлению икебаны вы не найдете, на помощь всегда придет Интернет. Составить композицию можно из подручных средств, добавив веточки мимозы или даже хвои. Такой презент можно сопроводить небольшой историей, поведав начальнице о символическом значении данной икебаны и посоветовав разместить ее по всем законам фэншуй. К такому презенту также отлично подойдет красивая бутылочка сакэ или шампанского.

Для руководителей, ценящих свое и ваше время, уместно выбрать настольные часы — исходя из того стиля, в котором выдержан интерьер кабинета. В крайнем случае подойдет классика или строгий минимализм. Также хорошей альтернативой может стать левитирующий светильник — оригинально и практично. С таким светящимся предметом интерьера и важных партнеров принимать веселее: всегда можно разрядить слишком серьезную обстановку.

Очень популярны для украшения рабочего пространства различные панно — например выполненное из сверкающих кристаллов. В качестве изображения подберите что-то наводящее на мысли об успехе и процветании: подкову, символику страны или вашего предприятия, или просто натюрморт или пейзаж.

Для руководителя с чувством юмора подойдут многочисленные версии сувениров-антистресс. Все зависит от предпочтений конкретного человека. В качестве такого подарка может выступить, например, деревянная головоломка, магнитная основа с металлическими шариками, повторяющими молекулярные связи, текстильная подушечка, наполненная рисом.

Не забудьте подписать для вашего руководителя общую праздничную открытку с пожеланиями здоровья и процветания. Отличный вариант — использовать в качестве такой открытки напечатанную общую фотографию коллектива.

Топ-7 идей подарков на 8 марта коллегам

Идея №1: зеленый оазис в вашем офисе. Итак, с вышестоящим руководством мы разобрались. Что же подарить коллективу женщин на 8 марта? Порадовать ваших коллег также можно по-разному, главное — учитывать индивидуальную атмосферу, царящую в каждом коллективе: где-то приняты посиделки за чашечкой чая, а где-то — лыжные марш-броски на выходных. Можно даже сделать один общий подарок для всего отдела, например интерьерный фонтанчик, регулирующий влажность в период работы центрального отопления, или акваферму — небольшой оазис в океане офисной жизни. Как правило, акваферма в своем классическом варианте представляет собой замкнутую сбалансированную экосистему с растениями, иногда дополненную рыбками. На такой мини-ферме можно даже выращивать полезную мяту, петрушку или укроп.

Идея №2: приятное с полезным. Другой вопрос — что подарить на 8 марта коллегам недорого, если речь идет об индивидуальных презентах для каждой сотрудницы? В этом случае свой выбор можно остановить на предметах, которые помогают ухаживать за собой. Например, это может быть косметическое зеркало с подсветкой — его очень удобно держать в ящике стола. Или мини-массажер для шеи: сегодня различные производители предлагают большой ассортимент таких девайсов на любой кошелек. Хорошим подарком также может стать любое приспособление для домашнего ухода, например сауна для лица или маска для осознанных сновидений. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией для таких вещей, чтобы сопроводить подарок не только красивым, но и уместным напутственным словом.

Идея №3: здоровье в каждой сумочке. Пандемия сильно отразилась на нашей повседневной жизни и привнесла в нее свои коррективы. Живя в новых условиях, вы наверняка постоянно сталкиваетесь с тем, что на входе в общественные помещения у вас замеряют температуру специальным градусником-пистолетом. Так почему бы не подарить такой градусник каждому сотруднику? Начальство может с радостью поддержать эту идею. Тем более большинство таких градусников имеют портативные размеры и легко помещаются в дамскую сумочку. В дополнение к такому подарку подойдет корзинка с имбирем и лимонами, а также открытка с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни.

Идея №4: ноу-хау для красоты волос. Продолжая тему красоты, перечислим еще пару вариантов презентов для сотрудниц. Что заботит женщин в их облике больше всего? Правильно, прическа. Подарите милым дамам лазерную расческу. Такой девайс, по заверению производителей, не только делает волосы красивыми, но и способствует их более интенсивному росту. А какая дама не мечтает о пышной шевелюре?

Идея №5: шикарные локоны за 15 минут. А еще для создания привлекательной прически лучшими друзьями девушек становятся вовсе не бриллианты, а термобигуди. Небольшая красивая коробочка с этими незамысловатыми приспособлениями для формирования локонов и выглядит презентабельно, и по своему содержимому очень практична.

Идея №6: сон — лучший доктор и косметолог. Ничто так не украшает и не оздоравливает женщину, как полноценный восьмичасовой сон. Эта истина была известна еще нашим предкам. К разряду оригинальных, бюджетных, необычных и в то же время практичных подарков на 8 марта коллегам вполне можно отнести специальную ортопедическую подушку. Подарите ее каждой девушке-сотруднице, чтобы сон был глубоким и комфортным. Вдвойне хорошо, если такая подушка будет обладать эффектом памяти и подстраиваться под анатомические особенности своей обладательницы.

Идея №7: «приправа», которая всегда к месту. Помните: ни один подарок не испортишь коробочкой конфет или изысканной шоколадкой! Здесь перед вами также открывается большой простор для креатива — сегодня подарочные шоколадные наборы могут быть как классическими, в картонной коробке, так и принадлежащими к лимитированной серии, с самыми необычными наполнителями. И, конечно же, сладкие подарки могут быть как баснословно дорогими, так и бюджетными: все зависит от финансовых возможностей дарителя. Можно даже заказать персональный шоколад для вашей компании или трудового коллектива, выполненный в определенном стиле и форме и дополненный логотипом, слоганом или любой другой корпоративной «изюминкой».