Резкий монолог директора украинской школы о целлюлите разжег скандал в Сети

Сосновка, 26 февраля. Директор лицея №2 города Сосновки Львовской области Наталья Щербань раскритиковала внешний вид учениц 10 класса. Ее монолог был записан, выложен в Сеть и вызвал споры.

Аудиозапись появилась 24 февраля в сообществе «Наш городок Сосновка» в Facebook. При прослушивании становится понятно, что негодование директрисы вызвал «неправильный» стиль одежды школьниц.

В частности, Щербань поразило, что десятиклассницы пришли на учебу в брюках, когда «на улице уже тепло». Она заявила, что такой низ пригоден исключительно для сбора ягод, и потребовала сменить его.

Одной из учениц директор указала на целлюлит, который, по ее словам, «некрасиво вырос». Педагог пригрозила, что не пустит школьниц в лицей, если они не приведут себя в порядок.

«Просто накажу, если в таком виде, как тети-моти, матрехи придете в школу», — предупредила она.

Речь директрисы пользователи соцсети прокомментировали по-разному. Одни разделили ее мнение насчет одежды учащихся, другие решили, что высказывание было слишком резким и Щербань «унижала» и «морально добивала» школьниц без причины.

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