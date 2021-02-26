Сын Дональда Трампа поможет Республиканской партии на выборах в Конгресс США

Вашингтон, 26 февраля. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший примет активное участие в кампании по сбору средств на предвыборную агитацию Республиканской партии.

Трамп-младший намерен оказать серьезное влияние на ход промежуточных выборов в американский конгресс, которые должны состояться в 2022 году, сообщает американский телеканал CNN.

От друзей молодого политика журналисты узнали, что уже на следующей неделе он примет участие в кампании по сбору средств на предвыборную агитацию республиканцев. Его отец, бывший президент США Дональд Трамп, продолжает пользоваться серьезной поддержкой среди американцев. Как показал недавний соцопрос, лишь 14% республиканцев США выступали за импичмент экс-главы государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дональд Трамп после провальной процедуры импичмента вернулся на политическую арену и заявил, что продолжит работу над «восстановлением величия» Америки.