За стенами бара в Испании обнаружился древний хамам XII века. ФАН-ТВ

Владельцы бара в Севилье во время ремонта обнаружили не что иное, как хамам XII века. В начале прошлого века эта редкая археологическая находка попалась на глаза предыдущим владельцам — и они построили на месте бани отель.

«Обнаруженные элементы древнего хамама сделают этот бар уникальным. Бар Giralda был знаменит и до этого, ему более 100 лет. Благодаря этой находке он станет единственным в своем роде, другого бара с подобной изюминкой в мире не существует. При реставрации помещения мы постарались отнестись со всем уважением к тому, что нашли, но при этом сохранить эстетику 20-х годов», — рассказал археолог Альваро Хименес.

Открытие было полнейшим сюрпризом: сначала обнаружился первый световой люк, а потом и помещения с картинами и фресками.

По данным местной прессы, баня была построена во времена халифата Альмохадов, когда Севилья была частью Аль-Андалуса. Суммарно в ходе реставрационных работ обнаружили 88 световых люков и множество картин, которые часто находят в подобного рода помещениях в Испании и Португалии.