Как используют на Украине «проект Стерненко»

В Киеве и Львове 23 февраля прошли акции протеста радикалов. Они требовали освобождения экс-руководителя одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко, связанного с СБУ и ЦРУ, осужденного за похищение и пытки депутата. При этом на митингах активно проявляли себя представители оппозиционной партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Так кто же такой Стерненко?

Восхождение Сергея Стерненко к общественным и политическим высотам началось в 2014 году. Тогда он, «вдохновленный» идеями Майдана, принял самое непосредственное участие в госперевороте в Киеве.

Там он познакомился с «нужными» людьми, и уже в марте 2014 года возглавил одесскую ячейку радикальной организации «Правый сектор», которой руководил до 2017 года.

Стерненко связан со всеми черными делами националистов в Одессе в этот период. В первую очередь — он имеет непосредственное отношение к событиям 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе трагически погибли 48 человек, еще более 200 получили ранения. Националисты подожгли палаточный городок на площади Куликово поле, а затем и местный Дом профсоюзов. Всех, кто пытался его покинуть, добивали снаружи. #заминуту pic.twitter.com/RisabdfUHS — НТВ (@ntvru) May 2, 2020

Примечательно, что всего через год после ухода из организации «Правый сектор» он основал собственную общественную организацию «Неравнодушные», что говорит о его планах на собственную политическую карьеру.

На этом фоне довольно интересна информация о работе девушки Стерненко Натальи Усатой на экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун. Примечательна она тем, что у Супрун есть довольно обширные связи: ее двоюродный брат Тарас Возняк курирует Украину в ЦРУ, а бывший муж (Марко Супрун) — руководит ресурсом StopFake, работающим на деньги британских налогоплательщиков. Также он ведет дела с неонацистской организацией С14 (запрещена в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Разведчик»

Также есть данные, что Сергея Стерненко курирует действующий сотрудник Управления по борьбе с терроризмом в Департаменте защиты национальной государственности СБУ.

Получается, что радикала взращивали как политический проект лица, связанные с ЦРУ. Вероятнее всего это нужно им для того, чтобы в будущем иметь рычаг давления на руководство Украины.

Уголовные дела Стерненко

В течение 2018 года на Стерненко было совершено три нападения. В ходе последнего им был убит один из нападавших — Иван Кузнецов. Погибший был найден в 100 метрах от места драки с ножевыми ранениями сердца и живота. По версии следствия, во время драки Кузнецов пытался убежать от Стерненко, однако тот догнал его и добил.

Именно этот случай и лег в основу уголовного дела, по которому 11 июня 2020 года Сергей Стерненко стал подозреваемым в деле об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Следующие четыре дня оказались примечательны массовыми акциями протеста националистов у здания Шевченковского районного суда Киева, где выносилось решение о мере пресечения.

Тогда же в поддержку Стерненко выступили три оппозиционных партии: «Европейская солидарность» (лидер — Петр Порошенко), «Батькивщина» (лидер — Юлия Тимошенко) и «Голос» (лидер — Святослав Вакарчук). Скорее всего, они пытались заработать политические очки перед местными выборами (25 октября 2020 года).

В итоге, 15 июня суд отправил Стерненко под домашний арест, который закончился в январе 2021 года. Однако уже 23 февраля решением Приморского районного суда Одессы активист был осужден на срок 7 лет и 3 месяца по второму, заведенному еще в 2015 году уголовному делу.

Согласно опубликованному обвинительному акту, в апреле 2015 года Сергей Щербич избрался депутатом Коминтерновского райсовета Одесской области и приступил к работе. В том же месяце ему назначили встречу Сергей Стерненко и некий Руслан Демчук. Он приехал в обозначенное место, сел к ним в автомобиль, а во время разговора к ним присоединились еще двое мужчин. После этого они напали на Щербича.

Во время драки Стерненко, сидевший на переднем сидении, трижды выстрелил в Щербича из травматического пистолета. Депутату надели на голову мешок и увезли его в Одессу, где затащили в какой-то подвал.

Радикалы требовали от Щербича добровольно покинуть должность. Его били, пугали пистолетом, сдавливали пальцы плоскогубцами и угрожали убийством, если требование не будут выполнены.

В результате Щербича отпустили, забрав у него телефон, банковскую карту, деньги в сумме 300 гривен и другие вещи. Как оказалось, недовольство возглавившего эту акцию Стерененко вызвали пророссийские взгляды новоизбранного депутата.

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Это Сергей Щербичhttps://t.co/engWNVaLKA — JuA 13%???????? (@Ukraine_forev2) April 28, 2020

Радикалы идут делать коллапс

Именно наказание за похищение, пытки и избиение депутата и вызвало шквал недовольства среди националистов и сторонников Стерненко, что вылилось в массовые акции протеста с требованием его освобождения.

Первоначально, акции протеста 23 февраля планировалось провести практически во всех крупных областных центрах Украины, а также в Польше и Чехии. Однако, мобилизоваться получилось только во Львове и в Киеве, где количество участников перевалила за тысячу.

Во Львове самая многочисленная акция в поддержку активиста Стерненко осуждённого сегодня на 7 лет. pic.twitter.com/UVBuFxTENo — Сергей из Киева. (@SergUA63) February 23, 2021

При этом Львовский областной совет принял обращение к центральной власти с требованием обеспечить «объективное и беспристрастное» рассмотрение дела Сергея Стерненко.

Если во Львове митинг прошел мирно, то в Киеве радикалы изначально делали ставку на обострение ситуации. Они шли «делать коллапс», о чем, не стесняясь, сообщил бывший депутат Верховной Рады и командир 4-й роты нацбатальона «Днепр» Владимир Парасюк .

Недовольные приговором Стерненко собрались в Киев



Экс-депутат Владимир Парасюк намерен со сторонниками Стерненко приехать в Киев на митинг под Офис президента и дать понять, "что они сделали огромную ошибку"



"Едем в Киев реально делать коллапс", - отметил Парасюк pic.twitter.com/2VgQjSpJaB — Диалог.UA (@Dialog_UA) February 23, 2021

Для этого под здание офиса президента пришло около 3-4 тысяч человек, в основном из числа молодежи. Именно они и «отметились» столкновениями с полицией, результатом которых стало ранение 27 сотрудников МВД и задержание 24 националистов.

По заявлению очевидцев, среди активистов были замечены представители партии «Европейская солидарность», что говорит о вовлеченности в процесс Петра Порошенко, который в очередной раз пытается использовать радикалов в интересах создания условий для кризиса.

Именно поэтому история со Стерненко не закончена, а его сторонниками взято время на подготовку и мобилизацию для продолжения акции протеста с 27 февраля.

Учитывая связь активиста через Супрун с ЦРУ, это вполне может быть использовано для провоцирования очередного политического кризиса на Украине и инициирования перезагрузки власти. По итогам этого должность главы государства вполне может захватить уже хорошо известный администрации Джо Байдена Петр Порошенко.

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