Китайские аналитики перечислили достоинства российского «ядерного копья»

Пекин, 26 февраля. Новейшие российские ракеты «Ярс» являются основной стратегического потенциала РФ и гарантией государственного суверенитета, перед ними бессилен любой неприятель.

Об этом пишет популярное китайское издание Sohu, пересказ публикации приводит «ПолитРоссия». Авторы статьи напоминают, что конце 2020 года очередной полк РВСН был перевооружен твердотопливными комплексами «Ярс» и заступил на боевое дежурство в Алтайской области.

«Эта ракетная система служит не только стальным бастионом для защиты северных территорий России, но и мощным копьем для атаки, которое способно заставить противников, таких как НАТО, заплатить высокую цену за агрессию против Москвы», — уверены авторы Sohu.

Китайские аналитики отнесли к главным достоинствам российских «Ярсов» наличие разделяющихся боеголовок, дальность полета в 11000 километров, высокую скорость на финальном участке траектории, а также несколько систем защиты от помех и высокую точность наведения на цель.

Ранее сообщалось, что ракетные комплексы «Ярс» способны преодолевать любые системы ПВО и ПРО вероятного противника.