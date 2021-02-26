Части ракеты «Союз-2-1б» могут упасть на территории Томской области

Томск, 26 февраля. Госкорпорация «Роскосмос» оповестила администрацию Томской области, что в воскресенье, 28 февраля на территорию региона могут упасть отделяющиеся части ракеты-носителя «Союз-2-1б».

С космодрома «Байконур» состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» с космическим аппаратом «Арктика-М». Во время полета произойдет отделение частей ракеты — вторая ступень и створки головного обтекателя, части которых могут упасть на территории Бакчарского района Томской области юго-западнее села Новая Бурка.

Отмечается, что старт запланирован на воскресенье в 9:51 по московскому времени. Также сообщается, что назначены резервные даты — с 1 по 3 марта. Напомним, что пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» 14 декабря 2020 года прошел в резервный день.

Как сообщил ФАН в декабре прошлого года председатель комитета по вопросам ГО и ЧС Томской области Павел Плюхин, что чаще всего обломки частей ракет-носителей сгорают до падения. Если все-таки Вами были обнаружены фрагменты ракеты, то необходимо передать информацию по телефону 8-961-892-3262.