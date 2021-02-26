Зачем Навальная ездила около 30 раз в Европу за последние три года

Несмотря на то, что появившаяся ранее информация о немецком гражданстве Юлии Навальной не подтвердилась, количество поездок супруги оппозиционера Алексея Навального за границу вызывает определенные подозрения. ФАН подсчитал, как часто Навальная посещала Европу, в частности Германию, в последние годы.

Сегодня, 26 февраля, российский предприниматель Артемий Лебедев опубликовал в Сети фотографию документа, якобы подтверждающего наличие у Юлии Навальной второго гражданства. Снимок привлек внимание общественности и СМИ, публикация начала активно обсуждаться в социальных сетях. Спустя некоторое время Лебедев опроверг подлинность документа.

Тем не менее, у супруги Алексея Навального вполне могло бы быть немецкое гражданство, учитывая частоту ее визитов в Европу за последние три года. Так, по словам источника, близкого к окружению основателя ФБК (признан иностранным агентом), в 2018-2020 годах Юлия Навальная посещала европейские государства порядка 30 раз, в том числе несколько раз побывала в Германии.

«Да, Юля активно путешествует. Чаще всего это Прибалтика, Германия и Италия. Поездки обычно непродолжительные, длятся несколько дней. Иногда и больше одного раза в месяц куда-то летает», — сообщил источник.

В Прибалтике Юлия Навальная могла встречаться с Леонидом Волковым, его женой или другими сбежавшими из России сотрудниками ФБК. Основные же спонсоры Навального и Мария Певчих осели в Лондоне, куда, по словам источника, Юлия также летала. Италию можно объяснить любовью четы Навальных к дорогим брендовым вещам и красивому отдыху. При этом чем продиктованы частые визиты в Германию, остается загадкой.

Такие частые поездки за границу жены российского оппозиционера вызывают много вопросов, учитывая многочисленные публикации в прессе о вероятном сотрудничестве Навального и его соратников с иностранными спецслужбами. Кроме того, в экспертном сообществе допускают, что после ареста основателя «Фонда борьбы с коррупцией» его место может занять Юлия Навальная, если так решат западные кураторы структур оппозиционера.

Для прояснения ситуации ФАН направил официальные запросы в посольство Германии и Министерство внутренних дел РФ, чтобы получить достоверные данные о наличии или отсутствии у Юлии Навальной немецкого гражданства.

Напомним, ее последний визит в Германию состоялся в феврале 2021 года. Примечательно, что Навальная отправилась за границу, несмотря на судебные заседания по делу о клевете в адрес ветерана, возбужденного в отношении ее мужа. По мнению главного редактора журнала World Economy Александра Сосновского, для этой поездки было несколько причин, одной из которых стала встреча ближайших соратников Навального, которые готовят «новую революционную волну» в России.