Директор ФСИН подтвердил этапирование Навального в колонию

Москва, 26 февраля. Блогер Алексей Навальный больше не содержится в СИЗО «Матросская тишина». Фигурант дела «Ив Роше» этапирован в колонию, о чем заявил руководитель ФСИН Александр Калашников.

Директор госструктуры подчеркнул, что весь процесс проходил в соответствие с законом и решением суда. Сейчас Навальный находится там, где должен отбывать наказание.

Калашников подчеркнул, что блогера ждут режим, контроль и надзор, ему будут предоставлены нормальные условия. Никаких угроз его здоровью в колонии не будет. Директор ФСИН добавил, что Навальный при желании сможет трудиться на производстве.

Изначально Навальный отделался условным сроком по делу «Ив Роше». Ему объяснили, что на время испытательного срока он должен соблюдать ряд условий. Однако блогер грубо игнорировал возложенные на него обязанности. ФСИН добилась замены ему условного срока на реальный. В колонии он будет сидеть два года и шесть месяцев, сообщал ФАН.