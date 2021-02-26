Илон Маск потерял 14 млрд долларов всего за один день

Нью-Йорк, 26 февраля. Бизнесмен Илон Маск потерял почти 14 млрд долларов в ходе последних биржевых торгов. Дешевеющие акции Tesla не повлияли на его место в списке богатейших людей планеты.

Стремительно сокращающееся состояние Маска зафиксировал специализированный индекс, регулярно обновляемый изданием Bloomberg. На данный момент активы основателя Tesla и SpaceX оцениваются в 176 миллиардов долларов. Именно падение акций производителя электрокаров считается главной причиной финансовых потерь предпринимателя.

Статус Илона Маска в результате обвала акций не пострадал — он до сих пор является вторым в списке самых богатых людей планеты. Примечательно, что владелец Amazon Джефф Безос, лидер данного рейтинга, также теряет деньги на волне «медвежьего тренда».

Одной из причин обвала акций Tesla может быть нестабильность курса биткоина. Котировки компании Маска оказались зависимы от поведения рынка криптовалют. По последним данным, только сегодня цифровая монета потеряла 10% своей стоимости.