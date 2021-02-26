МИД Сирии назвал авиаудары США по Дейр-эз-Зору нарушением международного права

Дамаск, 26 февраля. Авиаудары ВВС США по территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор противоречат международному праву, говорится в сообщении МИД Сирии.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве заметили, что применение силы США на юго-востоке Сирии приведет к эскалации в регионе. Сам авиаудар был назван в МИД САР «трусливым».

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в ближневосточной стране. Москва и Дамаск контактируют в связи с атакой Соединенных Штатов. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Пентагон предупредил Россию об операции за пять минут до самого удара.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаку США на сирийскую территорию, и призвала Вашингтон уважать территориальную целостность САР.