ВОЗ изучает возможность возникновения COVID-19 на другом рынке в Ухане

Ухань, 26 февраля. Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассматривают версию возникновения коронавируса на другом рынке в китайском Ухане.

Эксперты не смогли установить связь между «нулевым пациентом» и рынком «Хуанань», который считается эпицентром первой вспышки. Житель Уханя, у которого выявили COVID-19 в декабре 2019 года, рассказал, что его родители совершали покупки на другом рынке. В ВОЗ не исключают, что коронавирус мог передаться от животного к человеку раньше, чем считалось.

Кроме «оригинального» коронавируса, есть множество других штаммов. Например, «британский» и «калифорнийский», который выявили относительно недавно. Штамм коронавируса из США очень опасен, считают ученые. Он может распространяться намного быстрее, чем «оригинальный».