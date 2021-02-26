Премьера первого сериала соцсети «Одноклассники» состоится в марте

Москва, 26 февраля. Популярная российская соцсеть «Одноклассники» в честь своего 15-летнего юбилея подготовила сюрприз пользователям — собственный многосерийный фильм.

Комедийный сериал, получивший название «Пять с плюсом», будет состоять из десяти эпизодов. Серии будут выходить раз в неделю. Производством ситкома соцсеть занялась на волне популярности других своих проектов, в числе скорых шоу «ОК на связи!» В «Одноклассниках» уже появилась официальная группа сериала, где публикуется свежая информация, а недавно появился первый трейлер.

Сюжет будет разворачиваться вокруг влюбленной пары. Они решают сдать в аренду две из трех комнат в московской квартире, чтобы заработать на свадьбу. На протяжении всех серий молодые люди будут попадать в комичные ситуации, узнавать об ответственности за совершенные поступки и обретать новых друзей.

Режиссером «Пять с плюсом» стала Дина Штурманова, работавшая ранее на съемках сериалов «Интерны» и «Универ». В первом многосерийном фильме «Одноклассников» снялись Лукерья Ильяшенко, Артем Цуканов, Дмитрий Ендальцев, Артем Ешкин и Юлия Франц. Премьера сериала состоится 25 марта 2021 года, сообщает газета «Культура».

Недавно эксперты изучили контент соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, YouTube, Twitter и Instagram на предмет нарушений российского законодательства. Оказалось, что «Одноклассники» — единственный сервис, борющийся с распространением у себя запрещенной информации.