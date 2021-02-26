Депутат ГД Нилов поддержал введение плоской шкалы взносов в ПФР

Москва, 26 февраля. Инициативу ввести плоскую шкалу взносов в ПФР поддержал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Объединенная партия «Справедливая Россия — За правду» ранее разработала проект закона о плоской шкале взносов в ПФР, а также отмене ставки в 10% для высоких доходов, сообщила пресс-служба политической силы. Проект предполагает внесение всеми россиянами в фонд 22%. По словам Нилова, фракция ЛДПР неоднократно ранее выступала с подобной инициативой. Данная мера позволит наполнять бюджет Пенсионного фонда и одновременно дополнительно индексировать пенсии гражданам в соответствии с действующим пенсионным законодательством, передает РИА Новости.

Более того, в 2018 году такой норматив был, сообщил Нилов. Во фракции «Единая Россия» предложение объединенной СР пока что не смогли прокомментировать.

В ПФР ранее сообщили, что некоторые россияне могут получить проиндексированное пособие в 12 тыс. рублей. Речь идет о пособии на погребение пожилого родственника, средства выплатит региональное отделение, где пенсионер получал выплаты.