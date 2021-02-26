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Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева оценила идею установки памятника на Лубянке

Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева оценила идею установки памятника на Лубянке

Москва, 26 февраля. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева оценила идею установки памятника на Лубянской площади в Москве. Горожанам предстоит выбрать из двух кандидатов.

Накануне в столице началось голосование по выбору монумента, который будет установлен на Лубянке. Названы два варианта — Феликс Дзержинский и Александр Невский.

Звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» считает, что памятнику революционеру не место в центре города. По словам Немоляевой, слишком много людей пострадали во время репрессий, а их потомки помнят об этом горе.

«Поэтому людям делать больно, мне кажется, совершенно нельзя, это неправильно», — цитирует Немоляеву RT.

В то же время Невский в глазах русских людей всегда был «безупречным и настоящим воином», подчеркнула актриса.

За установку памятника князю и полководцу выступают и историки. А вот писатели и блогеры просят вернуть на площадь посвященный Дзержинскому мемориал.

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