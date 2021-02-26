Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева оценила идею установки памятника на Лубянке

Москва, 26 февраля. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева оценила идею установки памятника на Лубянской площади в Москве. Горожанам предстоит выбрать из двух кандидатов.

Накануне в столице началось голосование по выбору монумента, который будет установлен на Лубянке. Названы два варианта — Феликс Дзержинский и Александр Невский.

Звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» считает, что памятнику революционеру не место в центре города. По словам Немоляевой, слишком много людей пострадали во время репрессий, а их потомки помнят об этом горе.

«Поэтому людям делать больно, мне кажется, совершенно нельзя, это неправильно», — цитирует Немоляеву RT.

В то же время Невский в глазах русских людей всегда был «безупречным и настоящим воином», подчеркнула актриса.

За установку памятника князю и полководцу выступают и историки. А вот писатели и блогеры просят вернуть на площадь посвященный Дзержинскому мемориал.