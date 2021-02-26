Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Памфилова рассказала, как будут трактовать сомнения при проверке подписей

Памфилова рассказала, как будут трактовать сомнения при проверке подписей

Любые сомнения при проверке подписей, собранных кандидатами, необходимо трактовать в их пользу. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она рассказала, что ЦИК перезаключил соглашение с МВД по проверке подписей. По ее словам, необходимо было четко уточнить, каким образом почерковеды проводят проверку.

«Сейчас они должны предоставлять четкий и аргументированный ответ по каждой подписи, — сказала глава ЦИК. — Члены рабочей группы должны также обосновать, почему принято то или иное решение, не автоматически штампуя выводы почерковедов. А любые сомнения должны трактоваться в пользу кандидата».

Элла Памфилова добавила, что ЦИК хочет минимизировать человеческий фактор при проверке подписей, поэтому готовит электронную систему контроля. Она отметила, что в настоящее время как минимум 10 регионов могут принять участие в эксперименте по электронному сбору подписей на выборах в сентябре 2021 года.

Добавим, что ЦИК России также рекомендовал кандидатам и партиям мобилизовать свой электорат, а также создавать широкий список наблюдателей, которые смогут сменять друг друга в процессе многодневного голосования — как на участке, так и при голосовании на дому.

Как заметила Элла Памфилова, число наблюдателей от партии — показатель ее политического влияния.

«Если от партии нет наблюдателей, то и партии нет. Если политик не может убедить своих сторонников прийти и проконтролировать, то зачем потом говорить, что мои голоса отдали кому-то другому», — сказала Элла Памфилова.

Напомним, выборы в Госдуму должны пройти в 2021 году в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Новости партнеров