Памфилова рассказала, как будут трактовать сомнения при проверке подписей

Любые сомнения при проверке подписей, собранных кандидатами, необходимо трактовать в их пользу. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она рассказала, что ЦИК перезаключил соглашение с МВД по проверке подписей. По ее словам, необходимо было четко уточнить, каким образом почерковеды проводят проверку.

«Сейчас они должны предоставлять четкий и аргументированный ответ по каждой подписи, — сказала глава ЦИК. — Члены рабочей группы должны также обосновать, почему принято то или иное решение, не автоматически штампуя выводы почерковедов. А любые сомнения должны трактоваться в пользу кандидата».

Элла Памфилова добавила, что ЦИК хочет минимизировать человеческий фактор при проверке подписей, поэтому готовит электронную систему контроля. Она отметила, что в настоящее время как минимум 10 регионов могут принять участие в эксперименте по электронному сбору подписей на выборах в сентябре 2021 года.

Добавим, что ЦИК России также рекомендовал кандидатам и партиям мобилизовать свой электорат, а также создавать широкий список наблюдателей, которые смогут сменять друг друга в процессе многодневного голосования — как на участке, так и при голосовании на дому.

Как заметила Элла Памфилова, число наблюдателей от партии — показатель ее политического влияния.

«Если от партии нет наблюдателей, то и партии нет. Если политик не может убедить своих сторонников прийти и проконтролировать, то зачем потом говорить, что мои голоса отдали кому-то другому», — сказала Элла Памфилова.

Напомним, выборы в Госдуму должны пройти в 2021 году в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.