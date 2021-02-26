Украина намерена поддержать санкции ЕС против Белоруссии

Киев, 26 февраля. Украина намерена ввести санкции в отношении ряда белорусских чиновников и бизнесменов, сообщил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Евросоюз (ЕС) ввел ограничения против чиновников Белоруссии, а Украина «молчит». По мнению парламентария, Киев должен проявить солидарность с европейскими санкциями в отношении Минска.

Шмыгаль в ответ на обращение Гончаренко дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкционных мер в отношении некоторых чиновников и бизнесменов Белоруссии.

Ранее министр обороны Украины случайно признал, что Международный валютный фонд заменил Минфин. Инцидент произошел во время обсуждения выплат военнослужащим, передавало Федеральное агентство новостей.