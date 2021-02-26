Полицейский устроил смертельное ДТП в Челябинске

Челябинск, 26 февраля. Сотрудник правоохранительных органов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. По данному факту проводится проверка.

Авария произошла возле одного из домов по улице Кузнецова. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на Lada Granta на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris.

Пассажир, который ехал с полицейским в автомобиле, получил смертельные увечья. Девушку из корейской иномарки экстренно доставили в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.

После смертельного ДТП предполагаемый виновник трагедии скрылся с места происшествия. Полицейского задержали после того, как его легковушку догнала патрульная машина.

В настоящее время организована проверка, в случае установления вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел, он понесет наказание в установленном законом порядке. Его руководителей также привлекут к дисциплинарной ответственности.

Суд Самары ранее арестовал водителя грузовика после ДТП с 12 погибшими. Мужчина проведет в СИЗО два месяца, сообщал телеканал «360».