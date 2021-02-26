Россиянам рассказали, как часто нужно менять смартфоны

Москва, 26 февраля. Смартфоны средней ценовой категории стоит менять после двух-трех лет службы, рассказал главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев.

Эксперт подчеркнул, что чаще всего за новинками среди девайсов гонятся геймеры и фотографы. Им необходимы флагманы, созданные по последнему слову техники.

Как правило, наиболее распространенной причиной замены смартфона является вышедший из строя аккумулятор. Средний срок его службы — полтора-два года.

«Но при этом надо понимать, что аккумулятор – расходный материал, который можно заменить», — уточнил собеседник «Радио 1».

Россиянам ранее объяснили, как защитить информацию на смартфоне перед сдачей устройства в ремонт. Например, сделать резервную копию данных.