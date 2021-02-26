Мария Захарова назвала выдумкой заявления Берлина о «терроре» в Крыму

Москва, 26 февраля. Заявления Германии и ООН о «терроре» коренного крымско-татарского населения являются выдумкой, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Россия делает все возможное, чтобы гарантировать соблюдение прав человека в Крыму и готова принять любые международные организации и инспекции, чтобы это доказать.

Это заявление Захарова сделала в ответ на высказывание постоянного представителя ФРГ в ООН Кристофера Хойсгена. Хойсген, ссылаясь на руководство меджлиса (запрещенная на территории РФ террористическая организация) попыталась приписать России «притеснения» коренного населения крымских татар и том, что Россия якобы не пускает в Крым представителей правозащитных организаций.

«Мы обратили внимание на заявление постпреда ФРГ при ООН (Кристофа Хойсгена) о некой обеспокоенности Берлина судьбой подвергающихся притеснению крымских татар. <...> Ну, что я могу сказать? Это выдумка...» — заявила Захарова в ходе брифинга МИД России.

Что касается нарушений прав человека в Крыму, Украина, построив в Херсонской области дамбу, перекрыла водоснабжение полуострова со своей территории.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в власти Крыма решили отказаться от использования Симферопольского водохранилища.