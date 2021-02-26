Муж тяжелобольной Заворотнюк снялся для американского телеканала

Москва, 26 февраля. Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев вместе с коллегой Татьяной Навкой снялся в документальном фильме для американского телеканала The CW television network.

О проекте рассказала в Instagram сама чемпионка. Навка опубликовала несколько снимков и видео с катка, который посетила съемочная группа во главе с актером Дином Кэйном. Он известен по главной роли в сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».

По словам Навки, телеканал снимает документальный фильм о Москве, туризме в России и стране в целом. На Красной площади создатели картины запечатлели выступление фигуристов — часть русского достояния.

«Это будет западный документальный фильм о современной России не с утрированной историей с медведями, балалайками и ушанками, а о красоте нашей природы, архитектуры, искусства, о талантливых людях, широте русской души и инновациях», — объяснила она.

Чернышев в последние годы старается нагрузить себя как можно большим количеством работы. Фигуристу нужно содержать семью и заботиться о тяжелобольной супруге.

Сообщения о страшном диагнозе Заворотнюк появились еще в 2019 году. Родные актрисы долгое время не давали комментариев, но недавно дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна подтвердила, что болезнь реальна.