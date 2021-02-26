Белоруссия подтвердила желание взять у России новые кредиты

Минск, 26 февраля. Деньги, которые Россия может предоставить в рамках будущих кредитов, пойдут на реализацию инфраструктурных проектов, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

Тема привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России, всегда была актуальной. Сейчас данный вопрос тоже прорабатываются, потому что инфраструктуру нужно развивать. На Всебелорусском народном собрании была поставлена цель — улучшить качество жизни граждан, пояснил глава Минфина.

Он также сообщил, что в первом полугодии Минск ожидает получения от Москвы второго транша госкредита в размере 500 млн долларов. Предпосылок для другого развития событий нет, добавил Селиверстов.

Соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита в 1 млрд долларов было подписано в прошлом декабре, и половина его была переведена еще до Нового года. В феврале стало известно, что страны обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в 10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году. Не исключено, что эти средства направят на другие инвестиционные проекты.