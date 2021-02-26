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Политолог Томас Егер признал провал санкций против России

Политолог Томас Егер признал провал санкций против России

Берлин, 26 февраля. Немецкий профессор политологии Томас Егер назвал санкции Европейского союза против России провальными. Он призвал ЕС учиться выходить на конструктивный диалог.

В интервью немецкому изданию Егер раскритиковал политику ЕС в отношении России, отдельно остановившись на санкциях и их эффективности. Попытки надавить на РФ путем экономических ограничений потерпели полный провал, констатирует он.

«У Евросоюза в настоящее время практически нет других средств воздействия. Таким образом, канцлер Меркель признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет», — заметил профессор.

Политолог также указал на разобщенность европейского сообщества и негативное влияние на диалог России и Европы президента США Джо Байдена. По словам американского лидера, Россия якобы является одной из главных мировых угроз «суверенным демократиям». Если Франция и Германия готовы вести с Россией диалог на партнерских началах, то такие страны как Польша будут настроены предвзято и агрессивно, из-за чего построить конструктивный диалог будет почти невозможно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Евросовет анонсировал новый раунд экономических санкций по отношению к России.

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