Берлин, 26 февраля. Немецкий профессор политологии Томас Егер назвал санкции Европейского союза против России провальными. Он призвал ЕС учиться выходить на конструктивный диалог.

В интервью немецкому изданию Егер раскритиковал политику ЕС в отношении России, отдельно остановившись на санкциях и их эффективности. Попытки надавить на РФ путем экономических ограничений потерпели полный провал, констатирует он.

«У Евросоюза в настоящее время практически нет других средств воздействия. Таким образом, канцлер Меркель признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет», — заметил профессор.

Политолог также указал на разобщенность европейского сообщества и негативное влияние на диалог России и Европы президента США Джо Байдена. По словам американского лидера, Россия якобы является одной из главных мировых угроз «суверенным демократиям». Если Франция и Германия готовы вести с Россией диалог на партнерских началах, то такие страны как Польша будут настроены предвзято и агрессивно, из-за чего построить конструктивный диалог будет почти невозможно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Евросовет анонсировал новый раунд экономических санкций по отношению к России.