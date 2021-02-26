Курского бизнесмена обвинили в краже 16 млн рублей, выделенных на жилье для сирот

Курск, 26 февраля. Пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что в Курской области директора стройкомпании обвинили в мошенничестве и хищении более 16 миллионов рублей, выделенных из городского бюджета для строительства домов детям-сиротам.

Ведомство отмечает, что строительная фирма не имела в собственности ни одного жилого помещения и земельного участка, необходимых для строительства, и финансовых средств. Директор организации в 2019 году заключил договоры на строительство домов для детей, оставшихся без попечения родителей, с комитетом социального обеспечения материнства и детства Курской области.

Обвиняемый, получив более 16 миллионов рублей, предназначенных для реализации проекта, успел потратить на свои личные потребности. Произошедшая ситуация нанесла сильный ущерб на региональный бюджет.

Уголовное дело для дальнейшего рассмотрения было передано в Ленинский районный суд.

Ранее ФАН сообщал, что курский юрист дал советы детям-сиротам для решения проблем с получением социального жилья. Специалист рассказал об основных проблемах, с которыми они могут столкнуться и как их решать.