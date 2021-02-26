Экс-супруга Андрея Аршавина находилась на грани жизни и смерти в реанимации

Москва, 26 февраля. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина была экстренно госпитализирована и почти две недели находилась на грани жизни и смерти.
Алиса Казьмина надолго пропала из соцсетей, что всерьез взволновало подписчиков. К сожалению, их тревоги и опасения подтвердились. Недавно мать девушки Наталья Сарычева рассказала, что ее дочь почти две недели боролась за жизнь. Состояние экс-супруги Аршавина было настолько критическое, что врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому.
«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания — между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!» — эмоционально написала Сарычева в Instagram.
Подписчики были шокированы новостью и поспешили в комментариях поддержать мать 38-летней Казьминой. Они пожелали девушке скорейшего выздоровления и сил, чтобы справиться с недугом.
«Дай Бог, чтобы все неприятности отступили от вашего дома»;
«Я так переживаю. Какой кошмар»;
«Алиса, выздоровления вам!» — написали фолловеры.
Бывшая жена футболиста страдает редким аутоиммунным заболеванием. Тяжелая болезнь не только подкосила самочувствие Казьминой, но и негативно сказалась на ее внешности. Долгое время она фотографировалась, закрывая лицо руками, поскольку сильнее всего пострадал нос. Но недавно Казьмина показала изменившиеся лицо крупным планом.