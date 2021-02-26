Экс-супруга Андрея Аршавина находилась на грани жизни и смерти в реанимации

Москва, 26 февраля. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина была экстренно госпитализирована и почти две недели находилась на грани жизни и смерти.

Алиса Казьмина надолго пропала из соцсетей, что всерьез взволновало подписчиков. К сожалению, их тревоги и опасения подтвердились. Недавно мать девушки Наталья Сарычева рассказала, что ее дочь почти две недели боролась за жизнь. Состояние экс-супруги Аршавина было настолько критическое, что врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому.

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания — между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!» — эмоционально написала Сарычева в Instagram.