Россиянам объяснили необходимость сбора на рекультивацию полигонов

Москва, 26 февраля. Минприроды РФ предложило добавить к «мусорному» тарифу еще 32 рубля в год, чтобы рекультивировать полигоны. Россиянам объяснили необходимость данной инициативы.

Согласно расчетам, граждане России могут начать платить сверх тарифов на вывоз мусора 32 рубля в год. Плюсы предложения ведомства объяснил исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

«Эти деньги несопоставимы с проблемой, которую необходимо решать», — заявил он в эфире «Радио 1».

Дело в том, что сейчас сложно найти собственников мусорных полигонов, которые практически приравниваются к преступникам, поэтому свалками занимается государство, добавил эксперт. Однако стоимость рекультивации достаточно высокая, поэтому ведомство и предложило ввести сбор. В масштабе ежегодных трат сбор останется незначительным.

Инициатива министерства касается лишь тех объектов, срок службы которых подходит к концу, объясняет Федеральное агентство новостей. Пока инициатива находится на стадии обсуждения, Минприроды РФ планирует обсуждать вопрос с правительством и профессиональным сообществом.