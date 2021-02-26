Родственники Дмитрия Писаренко создадут сайт в память об актере

В последние годы жизни актер Дмитрий Писаренко снискал популярность среди молодежи и подростков, но информации о нем в Сети практически нет. Пасынок артиста Антон Бережной сообщил ФАН, что семья, друзья и коллеги собираются создать сайт в память о Писаренко, чтобы поклонники могли прикоснуться к его творчеству.

«Эти архивы хранятся дома. Нашлись две коробки старых записей, которые мы хотели оцифровать. После того, как его популярность среди молодежи появилась, я предлагал ему сделать сайт, на котором люди могли бы получать доступ к его творчеству, биографии и общаться. О нем действительно мало информации: она сухая, сжатая и раздробленная. Но люди ее ищут, им это действительно нужно. Наша задача дать им это, потому что творчество нужно доносить до людей, приносить им добро, надежду и свет. Думаю, сайт нужно будет сделать, потому что это хорошее дело в память о нем», — уверен Бережной.

Дмитрий Писаренко скончался на 62-м году жизни. Тело артиста обнаружили после обращения родственника в полицию. Правоохранители вскрыли дверь квартиры и нашли труп.

По предварительным данным, причиной смерти актера могла стать острая сердечная недостаточность, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.