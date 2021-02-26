Драпеко поддержала скандальный эскиз «Содружества актеров Таганки» о женском цикле

Москва, 26 февраля. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко в беседе с ФАН заявила, что современному театру не выжить без экспериментов на сцене. Так она отреагировала на новость о вызвавшем резонанс спектакле «28 дней» театра «Содружество актеров Таганки».

«Эксперименты обязательно нужны в театре, иначе он заквасится и заболотится», — заявила собеседница ФАН.

При этом политик подчеркнула, что смелые экспериментальные постановки не могут нести ценность сами по себе.

«Всегда есть вопрос качества — искусство ли это, — заявила Елена Драпеко. — Это нам должны сказать критики и зрители, которые посмотрят».

Напомним, что 25 февраля на сцене театра была представлена постановка «28 дней» режиссера Михаила Заеца. Спектакль по пьесе драматурга Ольги Шиляевой посвящен тяготам жизни женщин во время менструального цикла. «28 дней» являются частью проекта творческой лаборатории «Репетиции», когда режиссер готовит эскиз нового спектакля, а зрители и эксперты затем решают, попадет ли постановка в репертуар театра «Содружества».

По мнению директора театра Ирины Апексимовой, данный проект даст импульс для обновления репертуарной политики театра.

Постановка «28 дней» взбудоражила публику. Так, народная артистка РСФСР, вдова Николая Губенко, бывшего художественного руководителя «Содружества» Жанна Болотова возмутилась спектаклем.

«Вы знаете, я бы назвала этот спектакль «Прощанием Таганки», — возмутилась актриса в беседе с Daily Storm. — Потому что это не предмет искусства. Это предмет медицины!»

Ранее Елена Драпеко объяснила причину своей поддержки режиссера Кирилла Серебренникова на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот». Политик также рассказала, почему не надо бояться голых людей на сцене.