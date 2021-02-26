Более 90% дорог расчистили в Челябинской области после бурана

Челябинск, 26 февраля. Дорожные службы расчистили 95% региональных и муниципальных дорог после мощного снегопада, говорится в сообщении пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства.

Дворовые территории в регионе пока остаются заснеженными, поэтому режим ЧС в Челябинской области пришлось продлить. Непогода обрушилась на регион несколькими днями ранее. Из-за возникновения заносов на ряде автодорог образовались заторы. Застрявшим на трассах водителям пришлось обращаться за помощью к экстренным спасательным службам. На уборку снега направили 118 единиц техники. Более десяти экипажей УГИБДД курсировали на дорогах. Также функционировали подвижные обогревательные пункты. На данный момент после бурана очищено 95% автотрасс. Работы по ликвидации последствий снегопада в регионе продолжаются.

Мощный буран застал врасплох жителей Казахстана. Из-за метели не было видно дорогу, на которой застряли несколько машин. Один из автомобилистов решил обратиться за помощью к инспектору ППС. Из-за непростых погодных условий правоохранителю пришлось идти пешком, указывая водителям дорогу.