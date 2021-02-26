Эксперт Шибанов оценил сроки возвращения к докризисному уровню безработицы

Москва, 26 февраля. Докризисный показатель безработицы может быть достигнут уже в следующем году, уверен эксперт Олег Шибанов. Угрозы роста числа граждан без постоянной работы в России нет.

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов рассказал РИА Новости, что сегодня отсутствует риск дальнейшего роста безработицы. Теоретически ситуация может осложниться в том случае, если мир столкнется с еще одним «медицинским кризисом».

Рынок труда России остается неизменным последние десять лет, несмотря на наметившиеся тренды в связи с пандемией. Одной из основных национальных черт остается большое количество надбавок и доплат. За счет такого подхода к выплате зарплат компаниям легче сохранять штат в непростых условиях.

Аналитики ранее представили рейтинг стран Европы по уровню безработицы. В 2020 году больше всего трудностей с трудоустройством испытывали граждане Испании и Греции.