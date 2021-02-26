Таиланд снимает ограничения по COVID-19 в некоторых регионах

Бангкок, 26 февраля. Власти Таиланда снимают ограничения по коронавирусу в курортных провинциях. Об этом сообщает Туристическое Управление Таиланда.

Улучшение эпидемиологической обстановки в стране поспособствовало снятию ограничений в таких провинциях, как Лопбури, Пхукет, Лампанг, Чианграй, Чиангмай и Транг, говорится в сообщении. К прежнему режиму работы вернулись бары, пабы и рестораны.

В регионах разрешено проводить танцевальные и музыкальные вечера. Деятельность возобновили массажные салоны, залы для бокса и фитнес-центры. В спортзалах можно проводить соревнования, согласно принятым санитарным нормам. Ранее сообщалось, что Пхукет готов снять ограничения для путешественников, прошедших вакцинацию от COVID-19.