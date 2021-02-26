Байден озвучил позицию Вашингтона по Крыму

Вашингтон, 26 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают вхождение Крыма в состав России.

Российские власти неоднократно отмечали, что полуостров является неотъемлемой частью страны. Вопрос о вхождении Крыма в состав РФ не подлежит обсуждению.

«В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым - это Украина», – заявил американский лидер.

Воссоединение с Россией произошло на основании проведенного на полуострове референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.