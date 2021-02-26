Поэтесса Анастасия Рыбачук два года пыталась засудить Виктора Дробыша

Москва, 26 февраля. Поэтесса Анастасия Рыбачук только с третьей попытки смогла выиграть суд против знаменитого музыкального продюсера и композитора Виктора Дробыша, выяснил ФАН.

Рыбачук, пишущая стихотворения для взрослых, на протяжении двух лет пыталась засудить Дробыша и актрису Настасью Самбурскую за незаконное использование ее произведения для создания песни «Старая».

Заявление поэтессы отклоняли несколько раз. Она указывала не тех ответчиков, например Google, или путала фамилии. Рыбачук не учла, что настоящее имя Самбурской — Анастасия Терехова.

«Выиграть удалось лишь с третьего захода», — заключил собеседник ФАН.

Суд обязал Дробыша и Самбурскую выплатить поэтессе по 76,7 тысячи рублей. Музыкальный продюсер в разговоре с ФАН признался, что считает сложившуюся ситуацию «форменным мошенничеством».