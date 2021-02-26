Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Возможен ли сегодня новый Чикатило: к выходу сериала о самом знаменитом маньяке СССР

Возможен ли сегодня новый Чикатило: к выходу сериала о самом знаменитом маньяке СССР

Самый знаменитый маньяк СССР Андрей Чикатило стал героем нового российского сериала, показ которого стартует на интернет-сервисах 18 марта. Фильм создал режиссер Сарик Андреасян, в нем сыграли Олег Каменщиков, Николай Козак, Константин Лавроненко, Евгений Шириков и другие. При этом имя актера, который сыграл самого Чикатило, создатели до премьеры держат в тайне.

ФАН задался вопросом, а мог бы в наше время появиться маньяк, который долгие годы терроризирует население целого региона и никто не может его поймать. По мнению российского политика, первого замглавы комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, хотя хитрость и техническая оснащенность нарушителей закона растет, современное состояние российской правоохранительной системы таково, что даже самые осторожные преступники не смогут долго оставаться непойманными.

«Думаю, наши спецслужбы и правоохранительные органы при желании довольно быстро смогут найти любого человека, особой проблемы это не составляет, — отметил Александр Шерин. — Главное, чтобы такая задача была поставлена. Система наблюдения, отслеживания сегодня более чем совершенна. Я бы даже сказал, порой эта система излишне совершенна. И меня, как кадрового офицера, это иногда сильно раздражает. Порой я себя чувствую не в Москве, а в какой-то просматриваемой насквозь зоне, где ты просто переходишь из одного отсека в другой. Но это говорит о том, что даже самые изощренные маньяки не смогут спрятаться. Так что до появления нового Чикатило, уверен, дело не дойдет».

Самый знаменитый маньяк СССР Андрей Чикатило стал героем нового российского сериала

Отметим, история одного из самых кровавых, жестоких и неуловимых маньяков неоднократно привлекала кинематографистов. Об этом громком деле снято более десятка фильмов и несколько десятков телепрограмм.

Вот некоторые из них.

1993 — «Мой дивный мир, или Чикатило на фоне…». В картине использованы уникальные документальные кадры.

1995 — «Гражданин Икс». Американский телесериал с Джеффри Деманном в главной роли.

1997 — «По следу Сатаны». Документальный двухсерийный фильм НТВ из цикла «Криминальная Россия».

2001 — «Серийные убийцы: реальные Ганнибалы Лектеры». Документальный фильм производства США, режиссер Шон Бакли.

2004 — «Эвиленко». Кинофильм по мотивам истории Чикатило с Малькольмом Макдауэллом в главной роли.

2013 — «Остановить Чикатило». Документальный фильм Первого канала.

2015 — «Номер 44». Совместный проект нескольких европейских стран, фильм по одноименной книге об истории Чикатило.

2017 — «Консультант». Российский многосерийный фильм по заказу НТВ, основанный на деле Чикатило. В главных ролях: Кирилл Кяро и Максим Дрозд.

И, наконец, новый российский сериал 2021 года «Чикатило».

Возможен ли сегодня новый Чикатило: к выходу сериала о самом знаменитом маньяке СССР

Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в Харьковской области Украинской ССР. Работал учителем в школе, был женат, в семье было двое детей. При этом Чикатило много лет вел тайную жизнь жестокого маньяка-извращенца. За 10 лет, с 1980 по 1990 годы, он зверски убил как минимум 50 человек, но, возможно, жертв было гораздо больше. В основном преступник охотился на молодых девушек и детей, которых он зверски насиловал и убивал. Однажды маньяка даже арестовали, но затем отпустили, решив, что у него есть алиби.

В ходе охоты на Чикатило были пойманы другие преступники, а также расстрелян невиновный человек. Поскольку убийства продолжались, дело взяли под контроль в руководстве страны. В ходе операции «Лесополоса» маньяка ловили сотни людей: милиция, дружинники, военные, те, кого сегодня бы назвали волонтерами. Работала целая команда следователей и оперативников, были привлечены психиатры, созданы новые методы расследования. В результате преступник был задержан. Великому психиатру Александру Бухановскому, который ранее составил психологический портрет Чикатило, удалось заставить маньяка признать вину.

В ходе открытого суда, который начался 14 апреля 1992 года, Чикатило был признан виновным и приговорен к смертной казни. 14 февраля 1994 года он был казнен выстрелом в затылок и похоронен в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

Жена и дети Чикатило по совету следователя сменили фамилию и поменяли место жительства. Сын Чикатило, к сожалению, так и не сумел стать нормальным законопослушным гражданином: он неоднократно попадал в тюрьму за различные преступления, в том числе насильственного характера.

Среди тех, кто занимался поимкой Чикатило, были: бывший замглавы МВД Владимир Колесников (руководил арестом маньяка), член Совета Федерации Исса Костоев (возглавлял следственную группу), недавно скончавшийся генерал-майор МВД Виктор Бураков (много лет занимался этим делом, был прототипом героя фильма «Гражданин Икс») и многие другие.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало историю пяти самых кровожадных маньяков в истории СССР.

Новости партнеров