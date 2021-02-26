Возможен ли сегодня новый Чикатило: к выходу сериала о самом знаменитом маньяке СССР

Самый знаменитый маньяк СССР Андрей Чикатило стал героем нового российского сериала, показ которого стартует на интернет-сервисах 18 марта. Фильм создал режиссер Сарик Андреасян, в нем сыграли Олег Каменщиков, Николай Козак, Константин Лавроненко, Евгений Шириков и другие. При этом имя актера, который сыграл самого Чикатило, создатели до премьеры держат в тайне.

ФАН задался вопросом, а мог бы в наше время появиться маньяк, который долгие годы терроризирует население целого региона и никто не может его поймать. По мнению российского политика, первого замглавы комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, хотя хитрость и техническая оснащенность нарушителей закона растет, современное состояние российской правоохранительной системы таково, что даже самые осторожные преступники не смогут долго оставаться непойманными.

«Думаю, наши спецслужбы и правоохранительные органы при желании довольно быстро смогут найти любого человека, особой проблемы это не составляет, — отметил Александр Шерин. — Главное, чтобы такая задача была поставлена. Система наблюдения, отслеживания сегодня более чем совершенна. Я бы даже сказал, порой эта система излишне совершенна. И меня, как кадрового офицера, это иногда сильно раздражает. Порой я себя чувствую не в Москве, а в какой-то просматриваемой насквозь зоне, где ты просто переходишь из одного отсека в другой. Но это говорит о том, что даже самые изощренные маньяки не смогут спрятаться. Так что до появления нового Чикатило, уверен, дело не дойдет».

Отметим, история одного из самых кровавых, жестоких и неуловимых маньяков неоднократно привлекала кинематографистов. Об этом громком деле снято более десятка фильмов и несколько десятков телепрограмм.

Вот некоторые из них.

1993 — «Мой дивный мир, или Чикатило на фоне…». В картине использованы уникальные документальные кадры.

1995 — «Гражданин Икс». Американский телесериал с Джеффри Деманном в главной роли.

1997 — «По следу Сатаны». Документальный двухсерийный фильм НТВ из цикла «Криминальная Россия».

2001 — «Серийные убийцы: реальные Ганнибалы Лектеры». Документальный фильм производства США, режиссер Шон Бакли.

2004 — «Эвиленко». Кинофильм по мотивам истории Чикатило с Малькольмом Макдауэллом в главной роли.

2013 — «Остановить Чикатило». Документальный фильм Первого канала.

2015 — «Номер 44». Совместный проект нескольких европейских стран, фильм по одноименной книге об истории Чикатило.

2017 — «Консультант». Российский многосерийный фильм по заказу НТВ, основанный на деле Чикатило. В главных ролях: Кирилл Кяро и Максим Дрозд.

И, наконец, новый российский сериал 2021 года «Чикатило».

Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 в Харьковской области Украинской ССР. Работал учителем в школе, был женат, в семье было двое детей. При этом Чикатило много лет вел тайную жизнь жестокого маньяка-извращенца. За 10 лет, с 1980 по 1990 годы, он зверски убил как минимум 50 человек, но, возможно, жертв было гораздо больше. В основном преступник охотился на молодых девушек и детей, которых он зверски насиловал и убивал. Однажды маньяка даже арестовали, но затем отпустили, решив, что у него есть алиби.

В ходе охоты на Чикатило были пойманы другие преступники, а также расстрелян невиновный человек. Поскольку убийства продолжались, дело взяли под контроль в руководстве страны. В ходе операции «Лесополоса» маньяка ловили сотни людей: милиция, дружинники, военные, те, кого сегодня бы назвали волонтерами. Работала целая команда следователей и оперативников, были привлечены психиатры, созданы новые методы расследования. В результате преступник был задержан. Великому психиатру Александру Бухановскому, который ранее составил психологический портрет Чикатило, удалось заставить маньяка признать вину.

В ходе открытого суда, который начался 14 апреля 1992 года, Чикатило был признан виновным и приговорен к смертной казни. 14 февраля 1994 года он был казнен выстрелом в затылок и похоронен в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

Жена и дети Чикатило по совету следователя сменили фамилию и поменяли место жительства. Сын Чикатило, к сожалению, так и не сумел стать нормальным законопослушным гражданином: он неоднократно попадал в тюрьму за различные преступления, в том числе насильственного характера.

Среди тех, кто занимался поимкой Чикатило, были: бывший замглавы МВД Владимир Колесников (руководил арестом маньяка), член Совета Федерации Исса Костоев (возглавлял следственную группу), недавно скончавшийся генерал-майор МВД Виктор Бураков (много лет занимался этим делом, был прототипом героя фильма «Гражданин Икс») и многие другие.

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